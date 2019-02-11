Son Dakika Haberleri: Highway Avm'de Buray Konseri

Highway Avm'de Buray Konseri

2 gün önce

Bolu'da, Highway Alışveriş Merkezi'nde ünlü pop müzik sanatçısı Buray'ın konseri hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Highway Avm'de Buray Konseri, System.String[]
Bolu'da, Highway Alışveriş Merkezi'nde ünlü pop müzik sanatçısı Buray'ın konseri hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre pop müzik sanatçısı Buray, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Sesi, besteleri ve güçlü yorumuyla son dönemin en iyi çıkış yapan sanatçısı Buray, canlı sahne performansı ve müthiş enerjisiyle hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi, 1 saat boyunca birbirinden romantik şarkılarını akustik olarak seslendiren olan Buray, ücretsiz konseriyle her yaştan izleyicisini kendisine hayran bıraktı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

Avrupa, Bolu, Buray, Magazin
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