Highway AVM'den, 10'uncu yaşında 10 hediye

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde kurulu bulunan Highway AVM, 10'uncu yıl dönümünü takipçilerine verdiği 10 hediyeyle kutladı.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, 10'uncu yıl kutlamalarını sosyal medya takipçilerine hediye vererek kutladı. Highway Outlet AVM'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında 20-28 Temmuz tarihleri arasında resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başlatılan yarışmada, Highway Outlet resmi Instagram hesabını takip edip, çekiliş postunu beğenen, ve postun altına iki arkadaşını etiketleyen Instagram kullanıcıları çekilişe katılmaya hak kazanmış oldu. Yaklaşık 10 gün süren ve katılımcı rekorunun kırıldığı yarışma, alışveriş merkezinin 10'uncu yıldönümü olan 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00'de sona ererken, ardından canlı yayında kazanan talihlilerin belli olduğu çekiliş gerçekleştirildi.

Wireless kulaklık, saç kurutma makinesi, buharlı düzleştirici, kahve makinesi, dizüstü bilgisayar, akıllı robot süpürge, şarjlı dikey süpürge, akıllı bileklik, Lcd televizyon ve elektrikli scooter'dan oluşan 10 hediye sahibini bulurken, hediyeleri kazanan şanslı takipçiler ödüllerini alışveriş merkezi danışma noktasına gelerek kimlik ve Instagram kullanıcı adı ibrazı ile teslim alabilecekler. - BOLU