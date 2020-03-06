Highway'de, Kadın Emek Pazarı açıldı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen Kadın Emek Pazarı'nın açılışı HighWay Outlet'te gerçekleşti.



Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarı'nı Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturdu. Bolu'nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı'nın açılış törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve çok sayıda davetli katıldı. Kadın Emek Pazarı, 6-7- 8 Mart tarihlerinde 3 gün boyunca Highway Outlet Ekol mağazası önünde hizmet verecek. - BOLU