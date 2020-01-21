Highway'de Salı pazarı başladı - Son Dakika
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Highway'de Salı pazarı başladı

7 saat önce

Bolu'da, Highway Alışveriş Merkezi'nde kurulan Salı Pazarı'nda satışa çıkarılan ürünler maliyetinin altında fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Highway'de Salı pazarı başladı, System.String[]

Bolu'da, Highway Alışveriş Merkezi'nde kurulan Salı Pazarı'nda satışa çıkarılan ürünler maliyetinin altında fiyatlarla müşterilere sunuluyor.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway'de Salı Pazarı kuruldu. 21 Ocak-7 Nisan 2020 tarihleri arasında her Salı günü düzenlenecek olan Salı Pazarı etkinliğinde, mağazaların önüne kurulacak indirim çadırlarında, mağazalar Salı Pazarı'na özel olarak oluşturdukları ürünleri maliyetinin de altında fiyatlarla Salı Pazarı konseptiyle satışa sunacaklar.


Salı Pazarı etkinliğinde, giyimden aksesuara, ev tekstilinden ev dekorasyonuna, ayakkabıdan, çantaya, teknolojiden kozmetiğe ve lezzetten eğlenceye tüm kategorilerde inanılmaz indirim fırsatları Highway ziyaretçileri ile buluşacak. - BOLU

Avrupa, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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