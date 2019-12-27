Highway'de yeni yıla özel konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Highway'de yeni yıla özel konser - Son Dakika

Highway'de yeni yıla özel konser

6 saat önce

HighWay Outlet, 2020 yılını, sanatçı İzel tarafından verilecek olan konserle karşılamaya hazırlanıyor.

Highway'de yeni yıla özel konser, System.String[]

HighWay Outlet, 2020 yılını, sanatçı İzel tarafından verilecek olan konserle karşılamaya hazırlanıyor.


Türk Pop müziğinin efsanesi İzel, yeni yıla girmemize sayılı günler kala 29 Aralık Pazar günü HighWay Outlet sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Saat 16.00'da başlayacak bu müthiş konserde, sevilen şarkıcı İzel, en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Konser sonrasında ise bu büyük eğlence ara vermeden devam edecek. Dj eşliğinde 90'lı yılların eskimeyen efsane şarkıları HighWay Outlet sahnesinde Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşurken, 90'lı yıllara keyifli bir yolculuk yapılacak. HighWay Outlet'in yeni yıla özel olarak düzenleyeceği İzel konseri ve 90'lar Dj partisi ücretsiz olup, tüm Bolu halkı davet edildi. - BOLU

İzel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek
Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:01 Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi - Son Dakika
18:01 Keşan Belediyesi'nden sürpriz yılbaşı ev ziyaretleri - Son Dakika
18:01 Karabük halk otobüsünden düşen kadın öldü - Son Dakika
18:01 Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-3 - Son Dakika
18:00 Hafızlık icazet merasimi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:04:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Highway'de yeni yıla özel konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]