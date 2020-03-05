Highway, İzzet Baysal'ı unutmadı - Son Dakika
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Highway, İzzet Baysal'ı unutmadı

6 saat önce

Bolu'nun manevi babası, hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal, vefatının 20'nci yılında Highway Outlet'te anıldı.

Highway, İzzet Baysal'ı unutmadı, System.String[]

Bolu'nun manevi babası, hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal, vefatının 20'nci yılında Highway Outlet'te anıldı.


Kurmuş olduğu İzzet Baysal Vakfı aracılığı ile, Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kurucusu, hayırsever iş adamı İzzet Baysal, ölümünün 20'nci yılında da unutulmadı. Alışveriş Merkezi Yönetimi tarafından, Highway Outlet'te bulunan tüm mağaza çalışanlarına sabahın erken saatlerinde İzzet Baysal'ın anısına yaka kokartı dağıtılırken, çalışanlar gün boyunca yakalarında taşıdıkları İzzet Baysal fotolu yaka kokartları ile onun anısını bir kez daha yaşatmış oldular. Bunun yanı sıra, merhum İzzet Baysal'ın ölümünün 20'nci yılına özel olarak Highway Outlet tarafından resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve İzzet Baysal'ın kendi sesinden konuşmasının yer aldığı özel video da binlerce takipçi tarafından ilgiyle izlendi. - BOLU

İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
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