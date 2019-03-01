Son Dakika Haberleri: Highway Outlet Alışverişi Fırsata Çeviriyor

Highway Outlet Alışverişi Fırsata Çeviriyor

54 dakika önce

Bolu'da, Highway Outlet Alışveriş Merkez, Mart ayı boyunca düzenleyeceği etkinlik ve fırsatlarla ziyaretçilerine alışveriş yaparken eğlenmenin keyfini yaşatacak.

Highway Outlet Alışverişi Fırsata Çeviriyor, System.String[]
Bolu'da, Highway Outlet Alışveriş Merkez, Mart ayı boyunca düzenleyeceği etkinlik ve fırsatlarla ziyaretçilerine alışveriş yaparken eğlenmenin keyfini yaşatacak.

Bolu TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, Mart ayı boyunca ziyaretçilerine sunacağı fırsatlar ve etkinliklerini duyurdu. Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, "1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında geleneksel hale gelen ve panayır havasında geçen İndirim Panayırı etkinliğinde mağazaların önüne kurulan çadırlarda dünyanın önde gelen markaları, binlerce ürün seçeneği ve inanılmaz fiyatlarıyla Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşacak. Mart ayı boyunca aynı gün içinde 500 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine Highway'de bulunan markette geçerli 50 lira değerinde İndirim Çeki ve çevre dostu bez alışveriş çantası hediye edecek. Hi-Bot Robotik Kodlama Atölyesi ile Mart ayı boyunca her Pazar, 14: 00, 16: 00 ve 18: 00 saatlerinde çocuklar ücretsiz olarak kendi robotlarını programlayacaklar ve programladıkları robotları kullanarak eğlenceli anlar geçirebilecekler" denildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Avrupa, Merkez, Bolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Ligindeki Türk Derbisinde Gülen Taraf Fenerbahçe Beko Oldu! Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak

İngiliz Devi Liverpool, Abdülkadir Ömür İçin Harekete Geçti Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:53:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Highway Outlet Alışverişi Fırsata Çeviriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]