HİNT OKYANUSU'NDAKİ DEHŞETE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU - Son Dakika

HİNT Okyanusunda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan makine yağcısı Ergin Aktaş'ın davasında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, sanık Aktaş'ın gemi kaptanı Bora Ekşi'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, mürettebata yönelik suçlardan 94 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ergin Aktaş getirildi. Duruşmaya öldürülen Bora Ekşi'nin yakınlarının bulunduğu bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 10 Kasım 2019 tarihindeki disipline aykırı davranışı nedeniyle kaptan Bora Ekşi tarafından uyarıldıktan sonra 1 aydan uzun süre sorunsuz çalıştığı, kaptan Bora Ekşi'nin bu tarihten itibaren sanığın davranışlarından ciddi derecede tedirginlik duyduğu ifade edildi. Kaptan Bora Ekşi'nin whatsapp mesajlarında, sanığın 10 Kasım'daki davranışlarını anlattıktan sonra dış görünüşünün fotoğrafını da göndererek "Cidden tırstım, şimdi hayatımda ilk defa gemide kamaramı kilitleyeceğim bu akşam" şeklinde mesaj gönderdiği anlatıldı. Mütalaada, sanığın gemi kaptanı Bora Ekşi'yi muhtemelen o tarihten itibaren öldürmeye karar verdiği, bu kararını gerçekleştirmek için plan yaptığı, geminin Hint Okyanusunda bulunduğu bölgeye acil müdahale edilmesi gereken bir durumda yardım gelmeyeceğini, telefonlarla irtibat kurulamayacağını öğrendikten sonra kararından vazgeçmeyerek tasarlayarak Bora Ekşi'yi öldürdüğü anlatıldı. Sanığın daha sonra elinde bıçakla "Bu gemide din imam kalmamış, Allah hepinizi öldürmemi istiyor" dediği de yaraladığı mütalaada yer aldı.

BİR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 94 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİSanık Ergin Aktaş hakkında Bora Ekşi'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanığın 4 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 52 yıldan 80 yıla kadar hapis ve bir kişiye karşı basit yaralamadan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis, üç kişiye karşı basit yaralamaya teşebbüs 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar, iki kişiye karşı tehdit suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis, bir kişiye karşı kasten yaralamaya teşebbüs suçundan ise 3 aydan 9 aya kadar hapis olmak üzere toplamda 57 yıl 6 aydan 94 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamı istendi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"Şikayetçiler sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ettiler. Sanık Ergin Aktaş ise "Ben gemi kaptanımı psikolojik rahatsızlık geçirdiğim için öldürdüm. Kendisiyle ilişkilerimiz gayet iyiydi, öldürmem için bir neden yoktu" dedi. Daha önce ceza ehliyeti tam çıkan sanığın avukatı da mütalaaya karşı süre istediklerini ve sanığın gözlem altına alınmasını talep etti.

DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİSanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan Aktaş, Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek 12 Mart 2020'de tutuklanmıştı. Aktaş hakkında Bora Ekşi'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis; 8 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapis ve tehdit suçundan da 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.