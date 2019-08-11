Hijyen eğitiminde sıra sporcuların
1 saat önce
Muratpaşa Belediyesi tarafından aralıksız devam eden hijyen eğitiminde sıra, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü hocaları ve sabah sporu yapan komşularda.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
Muratpaşa Belediyesi tarafından aralıksız devam eden hijyen eğitiminde sıra, Muratpaşa Belediyesi Spor
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İşleri Müdürlüğü hocaları ve sabah sporu yapan komşularda. Hizmetlerinde önceliği her zaman toplum yararı olan Muratpaşa Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce 'Hijyen Şart' sloganı ile başlattığı ve Uzman Biyologu Beyhan Öncül tarafından verilen hijyen eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.
Muratpaşa Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü bünyesinde verilen hijyen eğitimlerinde bu güne kadar Muratpaşa İlçe sınırlarında öğrenim gören öğrenciler, STK'lar, gıda ve su sektöründe hizmet veren işletme personelleri, Muratpaşa Belediyesi'nde halk sağlığını doğrudan ilgilendiren pozisyonlarda görevli personeller eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.
Son eğitimde ise Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sabah sporu programlarına katılanlarla, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol genç takımı oldu. Yaklaşık 250 katılımcı ile gerçekleştirilen eğitimin sonunda katılımcılar sertifikalarını aldı. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim ve sertifikalarını veren Muratpaşa Belediyesi bugüne kadar toplam 10 bin kişiye hijyen eğitimi verdi. - ANTALYA
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