Son Dakika Haberleri: Hijyen Eğitiminin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

Hijyen Eğitiminin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

1 saat önce

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından fırın çalışanlarına yönelik verilen hijyen eğitiminin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Hijyen Eğitiminin Üçüncüsü Gerçekleştirildi, System.String[]
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından fırın çalışanlarına yönelik verilen hijyen eğitiminin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Ekmek Mevzuatı ve Hijyen konularını içeren hijyen eğitiminin üçüncüsü Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinde düzenlendi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Nedim Baybatmaz fırıncılara yapılacak olan eğitimde ekmek mevzuatı, işletme hijyeni, kişisel hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda eğitim verileceğini, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutulacağını ve sınav sonunda başarılı olan fırıncılara hijyen belgesi verileceğini bildirdi.

Baybatmaz, 2018 yılında 474 fırına 750 denetim yapıldığı, kayıtsız fırınlara ceza verildiği, zaman, zaman fırınlardan ekmek numuneler alınarak, Bakanlık laboratuarlarında analizlerinin yaptırıldığını ifade etti.

Baybatmaz, hijyen eğitimine bu güne kadar 260 fırın çalışanının katıldığını, eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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