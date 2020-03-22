Hijyen ekipleri Yeni Mahalle'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hijyen ekipleri Yeni Mahalle'de - Son Dakika

Hijyen ekipleri Yeni Mahalle'de

6 saat önce

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hijyen ekipleri Yeni Mahalle'de, System.String[]

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Tüm mahallelerin cadde ve sokaklarını hijyen çalışmasına dahil eden belediye ekipleri bu kapsamda Yeni Mahalle'de detaylı çalışma başlattı. Yeni Mahalle'ye giren hijyen ekipleri sokak ve caddeleri dezenfektanlı suyla yıkayarak virüslerden arındırıyor.


Yeni Mahalle'de detaylı temizlik


Ayrıca vatandaşların Yeni Mahalle bölgesinde toplu olarak kullandıkları eczaneler, duraklar, kapalı pazar yeri, camiler, okullar, işletmeler, Yeni Mahalle Muhtarlığı ile devlet hastanesi dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. Her gün iki mahalleyi çalışma programına dahil eden ekipler Siteler, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik, Yalı ve Kültür Mahallesinin dezenfektan işlemlerini de tamamladı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:34 Kaynak: İHA

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