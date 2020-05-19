Hijyen operasyonunda böyle gözaltına alındılar - Son Dakika

ORGANİZE suç örgütlerine yönelik düzenlenen "hijyen" operasyonunda şüphelilerin gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Cenk Ç.'nin polise kapıyı silahla açtıktan sonra yere yatırılarak, gözaltına alındığı anlar da yer aldı.

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda aralarında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A.'nın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. 13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Mersin'de gözaltına alınan Güniz A.'nın Ankara'da SEGBİS ile ifadesi alındı. Güniz A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul'da gözaltına alınan 4 kişi de ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltında olan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BÖYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Beytullah İ. isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde "siz daha önce hangi bataklıktaydınız o zamanlar bilemeyeceğim ama çıktığınız bataklıkta boğulacaksınız " diye tehditte bulunduğu görülürken, düzenlenen operasyonda polise "Abi anlamıyorum, yalvarıyorum ya" dediği görüldü. Bir başka suç örgütü üyesi Cenk Ç.'nin ise paylaştığı bir videoda "Buyursun kralınız gelsin, bekliyorum yani hepinizi, herkes aklını başına alsın " derken, operasyon düzenleyen emniyet ekiplerine kapıyı elinde silahla açınca özel harekat polisi Cenk Ç.'yi yere yatırarak gözaltına aldı.

- İstanbul