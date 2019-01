Hijyen Ortaca" Projesi Devam Ediyor

Ortaca Belediyesince başlatılan İşletme Hijyen Projesi kapsamında, yapılan denetimlerde belirlenen şartları yerine getiren işletmelere "Hijyen Belgesi ve Bayrağı" verilmeye devam ediyor.

Proje kapsamında, her ihtiyaca cevap verebilen mağazaları ile bölge halkının sıklıkla tercih ettiği Şevikoğlu Alışveriş Mağazaları da hijyen belgesi ve hijyen bayrağı almaya hak kazandı.



Ortaca Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde periyodik denetimler gerçekleştirildi. İşletmelerin hijyen standartlarını arttırmayı amaçlayan projede, il genelindeki 29 mağazası ve 300'ün üzerinde çalışanı ile Türkiye'nin en önemli yerel market zincirleri arasında yer alan ve 1996'dan bu yana bölge halkına hizmet veren Şevikoğlu AVM'nin et entegre tesisine, hijyen belgesi ve bayrağı verildi.



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, ilçe halkının daha güvenli ve sağlıklı gıda tüketebilmesini sağlamak amacıyla, tüm dünyada kabul görmüş ISO 22000 kriterlerine uygun hijyen projesini hazırladıklarını ve başarılı işletmeleri hijyen sertifikası ile ödüllendirdiklerini söyledi.



Şevikoğlu AVM yönetim kurulu başkanı Osman Şevik, bölge halkına kaliteli hizmet sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Hizmet kalitesini arttırarak sürdürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şevik; "Belediye başkanlığı tarafından ilçemizdeki işyerlerinde 'Hijyen Ortaca' sloganıyla başlatılan proje kapsamında yapılan denetimlerde istenen şartları eksiksiz uygulamakta olan et entegre tesisimizin, hijyen belgesi ve hijyen bayrağı almaya hak kazanması bizleri çok mutlu etti." dedi.



Yönetim kurulu başkanı Osman Şevik, et entegre tesis müdürü ve tesis çalışanlarına teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

