"Hijyen Sağlıktır" projesi ile 2 bin kadına hijyen eğitimi verildi

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde geçen yıl boyunca Türkiye'nin 16 ilindeki 26 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen "Hijyen Sağlıktır" projesi kapsamında düzenlenen eğitimler ile 2 bin kadın yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirildi.



Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve hijyen kitleri de takdim edildi.



TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında "Önce Sağlık" projesiyle 17 bölgede bin 500 kadına sağlık eğitimi verildi.



Geçen yıl birlikte başlayan "Hijyen Sağlıktır" projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, 3 yılda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 4 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 16 bini aştı.



"Hijyen Sağlıktır" projesi ile geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi tarafından işletilen hidro, güneş ve rüzgar enerji üretim santrallerinin yer aldığı Mersin, Muğla, Amasya, Kayseri, Sivas, Tokat, Konya, Erzurum, Elazığ, Giresun, Trabzon, Van, Denizli, Aydın, Sakarya ve Çanakkale illerinde eğitimler düzenlendi.



"Kadın odaklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, her yıl farklı konularda projeler gerçekleştirdiklerini, ailenin temeli olan kadınların aracılığı ile aile üyelerinin çeşitli konularda farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.



Yılmaz, kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. 21'inci kuruluş yılını kutlayan TİKAV olarak gelecek yıllarda kadın odaklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.