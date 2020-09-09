Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı da yüzde 43,65 arttı.

İKMİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kovid-19 ürünleri" diye de isimlendirilebilecek dezenfektan, kolonya ve sabunun ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, "Hijyen ürünleri, medikal ürünler, ilaçlar, tıbbi cihazlar gibi pandemide öne çıkan birçok ürünü içinde barındıran kimya sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor.

8 AYDA 24,2 MİLYON DOLAR DEZENFEKTAN İHRACATI

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olarak ülkemizin büyümesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Ülkemizin ihracatından aldığımız pay her geçen yıl artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. Salgın dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinde, firmaların tam kapasite çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu: Bu süreçte ilk 8 aylık rakamlara baktığımızda 2019 Ocak-Ağustos döneminde 24,2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 222,4 milyon dolara çıktı ve geçen yıla göre yüzde 815,75 büyüdü. Bu yıl ağustos ayında dezenfektan ihracatı ise geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 365,78 artarak 3 milyon dolardan 14 milyon dolara ulaştı. Kolonya ihracatımız bu yılın ağustos ayında yüzde 298,73 artarak 1,93 milyon dolara ulaşırken, ilk 8 aylık dönemde yüzde 228,99 artarak 17,7 milyon dolara yükseldi. Bununla birlikte sabun ihracatımız da bu yıl ağustos ayında geçen yıla kıyasla yüzde 64,80 büyüdü ve 45,5 milyon dolara ulaştı. İlk 8 aylık sabun ihracatımız ise yüzde 43,65 artarak 322 milyon dolara yükseldi."

"EN ÇOK KOLONYAYI ALMANYA, HOLLANDA VE SUUDİ ARABİSTAN'A İHRAÇ ETTİK''

Adil Pelister, dezenfektan ihracatında bu yıl ağustos ayında en fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını, ABD'yi, İngiltere ve Fransa'nın takip ettiğini bildirdi. Pelister, şunları kaydetti: Ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 34,4 milyon dolar ile İngiltere ilk sırada yer alırken, 23,5 milyon dolar ile ABD ikinci ve 20,9 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Kolonya ihracatında bu yıl ağustos ayında en çok Irak'a ihracat yaparken, onu Almanya ve Türkmenistan takip etti. Ocak-ağustos döneminde ise kolonyayı en çok Almanya (4,8 milyon dolar), Hollanda (2,2 milyon dolar) ve Suudi Arabistan'a (1,1 milyon dolar) ihraç ettik. Sabun ihracatında da yine bu yıl ocak-ağustos döneminde ilk 3'te yer alan ülkeler İngiltere (35,7 milyon dolar), Irak (32,6 milyon dolar) ve ABD (28,1 milyon dolar) oldu. Ağustos ayında ise ABD, Irak ve İngiltere en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu.