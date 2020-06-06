Hijyenik konaklamaya yeni soluk - Son Dakika

Hijyenik konaklamaya yeni soluk

Covid-19 pandemisinin ikinci dönemi olan normalleşme süreciyle birlikte oteller de hizmet vermeye başlarken, New Park Hotel geliştirdikleri sistemle hijyenik konaklamaya yeni bir soluk getirdi.

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Covid-19 pandemisinin ikinci dönemi olan normalleşme süreciyle birlikte oteller de hizmet vermeye başlarken, New Park Hotel geliştirdikleri sistemle hijyenik konaklamaya yeni bir soluk getirdi.

Türkiye'de Covid-19 sonrası yaşanan pandemi sürecinde birçok sektör gibi turizm sektörü de etkilendi. Bu süre zarfında birçok hotel seyahat kısıtlamalarının artması sebebiyle hizmetlerine ara verdi.

1 Haziran ile başlayan yeni normalleşme sürecinde insanların sosyal ve iş hayatları gereği seyahat ve konaklama ihtiyaçları tekrar başlarken, "nerede konaklayacağız" sorusuna New Park Hotel Ankara Genel Müdürü Gökhan Esengil yaptıkları çalışmalarla cevap verdi.

Esengil, New Park Hotel'in "Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & içme Ünitelerinde Pandemi Sürecinde Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için Ankara'daki ilk "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandığını belirtti. Covid-19 tedbirleri kapsamında hijyenik konaklamaya yeni bir soluk getirdiklerini belirten Esengil, oda temizlik işlemi bittikten sonra hijyen makinesi ile temizliği yapıldığını ve her oda için geliştirdikleri sistemle kapıları özel olarak mühürlendiğini ve misafirlerin kullanımına sunulduğunu kaydetti. Esengil, bu işlemle dezenfekte sonrası odaya kimsenin girişinin sağlanmadığından emin olunduğunu vurguladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Esengil, şunları kaydetti:

"Giriş anında otele giren her kişinin giriş ve çıkış anında ateşleri ölçülerek kayıt altına alınmaktadır. Giriş anında ateşleri ölçülen kişilere dezenfektan ikram edilmekte ve bavulları özel cihaz ile dezenfekte edilmektedir. Misafirlerin check-in ve check-out işlemleri sırasında her misafire özel içerisinde maske, eldiven, tek kullanımlık kalem olan kişiye özel kitler takdim edilerek kişisel hijyene dikkat edilmektedir. Misafirlerin doldurması zorunlu olan kağıtlar dezenfekte edilmiş özel dosyalar ile her misafire ayrı ayrı verilmektedir. Misafir oda kartları özel olarak kaplatılıp tek kullanımlık olarak verilmekte tekrar kullanılmamakta bulaş riski minimuma indirilmektedir. Otel içerisinde misafirlerin kullandığı genel alanlar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış, her misafir 1,5 mt kuralıyla otele alınmaktadır. Bu alanlar içerisinde ki yönlendirmelerde yabancı misafirlere de düşünülmüş 3 farklı dilde hazırlanmıştır. Otel genel alanlarında hem misafirlerin hem personelin kullanımı için Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı dezenfektan anti-septik sular kullanılmaktadır. Genel alanlar ve en çok kullanılan kapı kulpları, asansör düğmeleri gibi alanlar TSE standartlarına göre talimatlar hazırlanmış olup rutin temizlikler sık aralıklarla görevli personel tarafından yapılmaktadır. Odalar da temasın en çok olduğu kalem, kağıt, minibar, kettle vs. gibi ortak kullanımda olan bütün malzemeler kaldırılmış ihtiyaç halinde misafire özel temin edilmektedir. Misafirlere şampuan, sabun vs. olan buklet malzemeleri tek kullanımlık olarak verilmektedir. Misafirler için hijyenik oda servisleri hizmetinin yanı sıra kahvaltı servisleri misafirlerin istediği saatte odalarına özel olarak yapılmaktadır."

Esengül, "Almış olduğumuz bu tedbirler sayesinde misafirlerin güvenliğini ve sağlığını korumak ilk hedefimiz olacaktır, Umarım bir an önce ülkemizde ve dünyada Covid-19 virüsü son bulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hijyenik konaklamaya yeni soluk - Son Dakika

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