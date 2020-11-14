Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor - Son Dakika

Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor

14.11.2020 14:07
Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tam donanımlı ve hijyenik koşullarda mezbahada pandemi kuralları dikkate alınarak et kesimine devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tam donanımlı ve hijyenik koşullarda mezbahada pandemi kuralları dikkate alınarak et kesimine devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son teknolojiyle tam donanımlı modern mezbahasında, Pandemi süreci dahil hiç ara vermeden temiz ve hijyenik koşullarla et kesimlerine devam ediyor. Dünya standartlarında tüm ekipmanlara sahip Solaklar yolu üzerindeki İzmit mezbahasında işinin ehli kesim personeli tarafından et kesimi hizmetine devam ediliyor. Sağlıklı şartlarda hijyen koşullarına titizlikle devam eden üretici ve tüketici dostu mezbahalarda talep eden firma ve vatandaşlara hijyen koşulları gözetilerek hizmet veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapabilen, dört bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan İzmit Mezbahası kent genelinde kasaplara hizmet veriyor. 900 metrekare soğuk hava depoları, sakatat soğuk hava depoları ile etler saklanıp, aynı anda 200 adet büyükbaş ve küçükbaş et kesimi yapabilen kesimhane 'sıfır atık' ile örnek oluyor. Belli koşullar altında toplanan atıklar İzaydaş'ın biyogaz sistemine gönderilerek elektrik üretimi katkı sağlıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan kesim hizmeti, Pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı yönetmelikleri uygulayarak çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşın yanında olan Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle kesim fiyatlarına piyasayı etkilememek için zam yapmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kanun ve yönetmelikleri ile hizmet veren Büyükşehir mezbahası üretici firmaların helal, temiz eti kasaplarla buluşturuyor. - KOCAELİ

Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor
Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor
Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hijyenik koşullarla mezbahada et kesimlerine devam ediliyor - Son Dakika


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