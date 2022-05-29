"Hijyenik led ışık" ile yoğun bakımda yüzde 90 dezenfeksiyon sağlandı - Son Dakika
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"Hijyenik led ışık" ile yoğun bakımda yüzde 90 dezenfeksiyon sağlandı

29.05.2022 13:02

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği "hijyenik led light (HLL)" teknolojisiyle yoğun bakım ünitesinde mikroorganizmalara karşı yüzde 90 dezenfeksiyon sağladı.

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği "hijyenik led light (HLL)" teknolojisiyle yoğun bakım ünitesinde mikroorganizmalara karşı yüzde 90 dezenfeksiyon sağladı.

Türkiye Güneş ve Sağlık Teknolojileri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ergün, Antalya'da Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından düzenlenen 10. EKMUD Bilimsel Kongresi'nde, AA muhabirine, 2008 yılında hastane enfeksiyonuna bağlı bebek ölümleri gerçekleşince harekete geçtiğini söyledi.

Eskilerin "Güneş girmeyen eve doktor girer" sözünden yola çıkarak güneş ışığı teknolojileri üzerine yoğunlaştıklarını dile getiren Ergün, bünyelerindeki mühendislerle toplu yaşam alanlarında kullanılacak "hijyenik led ışık" (HLL) teknolojisini geliştirdiklerini kaydetti.

HLL'nin Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsünden insan hücrelerine zararı olmadığının, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Çevre Koruma Ajansı kriterlerine göre ozon toksini yaymadığının belgelendiğine dikkati çeken Ergün, "Patentini alarak yerli bir ürün olarak bunu sunduk. Bazı hastanelerde kullanılmaya başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakımda kullanılan ürünümüzün yüzde 90 dezenfeksiyon görevi gördüğü tespit edildi. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Ülkemiz için yeni bir teknoloji kazandırmış olmanın, milli bir değer katmış olmanın sevincini yaşıyoruz. İhracat yapabilecek, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabileceğimiz, ileride karşılaşabileceğimiz bilmediğimiz mikroorganizmalara karşı yeni bir ürünümüz oldu. Evlerde de kullanılabilecek ampul modelleri de geliştirdik." diye konuştu.

Hastanelerin yanı sıra toplu yaşam alanlarında da kullanılacak

Türkiye'de hastane enfeksiyonlarını ciddi oranda düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergün, "Hastanelerin yanı sıra toplu yaşam alanlarında okullarda, kreşlerde, kütüphanelerde, metro istasyonlarında, kalabalık yerlerde bulaş riskini azaltacak aydınlatma teknolojimiz olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Ergün, bebek kuvözlerindeki solunum cihazlarındaki enfeksiyonları engellemek, havuzlardaki aydınlatma armatürlerini daha hijyenik hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz ise enfeksiyonla mücadelede birçok yöntemin geliştirildiğini, son yıllarda dezenfeksiyon yöntemleriyle ilgili ışık üzerinde durulduğunu kaydetti.

Bu konuda gelişmiş birçok ülkenin de çalışma yaptığını dile getiren Yılmaz, "HLL ile ilgili klinik çalışma yapmaya karar verdik. İki tane hijyenik led ışığı yaklaşık 5 ay önce yoğun bakım ünitesine konuşlandırdık. Bunun mikrobiyal etkisine baktık. Havadaki mikroorganizmalar üzerinde yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunu gördük. Yüzeylerdeki mikroorganizmaların üreme miktarını engellemede yüzde 80-90 etkili olduğunu görünce hijyenik ışık teknolojisinin dezenfeksiyonda hastanenin mevcut dezenfeksiyon kurallarıyla kullanılınca etkili olduğunu tespit ettik. Yoğun bakım ünitelerine hijyenik led ışık teknolojisini almaya karar verdik. Bununla ilgili klinik araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Yılmaz, klinik çalışmalarının HLL teknolojisinin dezenfeksiyon amacıyla kullanılabileceğini ve enfeksiyonla mücadelede önemli katkılar sağlayabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Hijyenik led ışık ile yoğun bakımda yüzde 90 dezenfeksiyon sağlandı
Hijyenik led ışık ile yoğun bakımda yüzde 90 dezenfeksiyon sağlandı
Hijyenik led ışık ile yoğun bakımda yüzde 90 dezenfeksiyon sağlandı
Hijyenik led ışık ile yoğun bakımda yüzde 90 dezenfeksiyon sağlandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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