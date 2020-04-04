Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon - Son Dakika

Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon

6 saat önce

İZMİR'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi.

Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon, System.String[]

İZMİR'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi. Paspasın altındaki hazneye su ve dezenfektan doldurulduğunu söyleyen Vural, "Hijyenik paspaslar bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okullarda yoğun biçimde kullanıyordu. Ama koronavirüsten sonra ev, apartman ve site yönetimleri de almaya başladı. Bugünlerde çok yoğun sipariş var" dedi.

Koronavirüs nedeniyle halk arasındaki dezenfeksiyon duyarlılığı arttı. Özellikle ellerin sık yıkanması gerektiği yönündeki çağrılar dikkate alınsa da uzmanlar en önemli virüs taşıyıcılarının ayaklar olduğuna da dikkat çekti. Bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okulların yoğun olarak kullandığı hijyenik paspasların koronavirüs salgınının ardından daha fazla tercih edildiğini anlatan İzmir'deki hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, son günlerde çok yoğun sipariş aldıklarını belirtti. Artık evler, apartmanlar ve site yönetimlerinin de hijyenik paspas aldığını dile getiren Vural, "Bu paspasın içinde kıvırcık bir yapı var. Altındaki haznenin içine dezenfektan ve su karışımı uyguluyoruz. Kullandığınız dezenfektanın uygulama oranları var. Ölçüsüne göre koyup kapının girişine yerleştiriyoruz. Kapıdan içeri girerken bu paspasa basıyorsunuz. Koronavirüs nedeniyle insanlar en çok el dezenfektanına dikkat etmeye başladı. Aslında taşıyıcı olarak ayaklarımız da bu konuda çok büyük etken. Hijyenik paspaslar ayaklarımızla bu virüsü taşımamıza engel oluyor" dedi.

VİRÜS DOLAŞIMINA ENGEL

Virüs tehdidinin yaşandığı günlerde vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyaran Vural, evlerin ve apartman girişlerinin bir gıda işletmesi gibi temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Her mekanın koruma altına alınabileceğini kaydeden Vural, şöyle konuştu:

"Kıvırcık paspaslar ayakkabının altındaki kiri alır. Ama içinde bir hazne var. Haznenin içini su ve dezenfektanla dolduruyoruz. Doğru karışımı uygulamak gerekir. Paspasa basınca hem ayak altındaki kiri almış olursunuz hem de su ve dezenfektan karışımı ile ayakkabının altına temas edilmiş olur. Haznedeki sıvı bittikçe takip etmeli ve yenilemeliyiz. Hijyenik paspaslar dışarıdan getireceğimiz virüslerden bizi koruyacaktır. Virüslerin dolaşımını engellemede çok etkilidir. Yaklaşık 60x 90 santim ebadında, bir kapı ölçüsü boyutunda hazırlanmıştır. Fiyatı 300-350 TL aralığındadır."

APARTMAN SAKİNLERİ MEMNUN

Oturduğu apartmanın kapısına konulan hijyenik paspastan oldukça memnun olduğunu ifade eden Betül Özkan ise "Biz de herkes gibi koronavirüsten bugünlerde çok korkuyoruz. Apartman yöneticimiz böyle bir uygulama getirdi, çok memnun kaldık biz de. Artık kapımıza bile koymayı düşünüyoruz. İki kez kullanırsak bu temizliği de artırmış oluruz" diye konuştu.

Aynı apartmanda oturan Hasan Filiz de gündemdeki en önemli konu olan koronavirüs tehdidine karşı duyarlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Evlerimizde ailece kendi önlemimizi almaya çalışsak da apartmana giren çıkanlar yoğun olabiliyor. Bu paspası önerdik, herkes memnun kaldı. Paspasa basarak kısmi de olsa dezenfektanı sağlıyor ve eve daha güvenle giriyoruz."


Ahmet Vural, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:41 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek         
14:06
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı         
13:55
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor         
13:42
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu         
13:35
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü         
13:23
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu         
13:22
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler         
13:21
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı         
13:07
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı         
13:06
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
12:58
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı         
12:46
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor         
12:40
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:39
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu         
12:29
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek         
12:20
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti         
12:12
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı         
12:10
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor         
12:05
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber         
12:02
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 15:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]