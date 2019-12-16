Hijyensiz et taşıyan araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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Hijyensiz et taşıyan araç sürücüsüne ceza

6 saat önce

Zonguldak'ta hijyen kurallarına uymadan marketlere et satan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi.

Hijyensiz et taşıyan araç sürücüsüne ceza, System.String[]

Zonguldak'ta hijyen kurallarına uymadan marketlere et satan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak Kent merkezinde marketlere hijyen kurallarına uymadığına dair kapalı kasa kamyonette et sattığını gören vatandaşlar Zonguldak Tarım il Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri ve Zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Isparta'dan Zonguldak kent merkezinde İ.C.Y. idaresindeki 32 FC 732 plakalı et taşıyan kamyonet birçok kasap ve markete kırmızı et temin eden aracın hijyensiz et servis ettiği şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen Gıda Kontrol Şubesi ekipleri hayvanların sevk raporunu olup olmadığına ve mezbahanede kesilip kesilmediğini kontrol etti. Evraklar konusunda eksiği bulunmaması üzerine hijyen kurallarına uymadığı gerekçesi ile zabıta ekipleri araç sürücüsüne 320 TL ceza uyguladı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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