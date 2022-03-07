Hepsiburada, "Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar"ı YouTube kanalında ağırlıyor - Son Dakika
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Hepsiburada, "Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar"ı YouTube kanalında ağırlıyor

07.03.2022 12:07
Hepsiburada, "Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar"ı YouTube kanalında ağırlıyor

Hepsiburada tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar" isimli 3 bölümlük video serisi, Hepsiburada'nın YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

Hepsiburada tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar" isimli 3 bölümlük video serisi, Hepsiburada'nın YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç kadınları ve kız çocuklarını her alanda desteklemek üzere birçok farklı projeyi hayata geçiren, 2017 yılından bu yana ise "Girişimci Kadınlara Teknoloji Günü" programıyla 30 bin kadın girişimciyi e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, "mesleğin, yeteneğin ve emeğin cinsiyeti olmadığını" ispatlayan kadınların hikayelerine odaklanıyor.

3 bölümden oluşan seride, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in başarılı bir sporcuyken karşılaştığı sağlık sorunlarının üstesinden gelerek çok sevdiği futbol kariyerini hala devam ettirmesinden baba mesleğini bırakarak arıların büyülü dünyasına duyduğu merakla adım attığı bal yetiştiriciliğinde Apitherapy merkezi kurma planları yapan Derya Demircan'ın hikayesine, Hepsijet'in Türkiye'nin dört bir yanına ürün taşımacılığı yapan, çocukluğundan bu yana futbola duyduğu sevgiyi futbolculuk kariyerine dönüştüren İsmigül Yalçıner'in hikayesine uzanan pek çok kadının kariyeri anlatılıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çekilen, kadınları kalıplar ve sıfatlarla sınırlamadan ve eşit bir dünyanın "asla pas etmeden" kurulabileceğini gösteren "Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar" serisi Hepsiburada YouTube kanalında izleyicilerini bekliyor.

Hepsiburada, "Geleceğin Güçlü Kadınları" etkinliğinin de ana sponsorluğu üstleniyor

Hepsiburada, 8 Mart gecesi Maximum Uniq Hall'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına gerçekleşecek "Geleceğin Güçlü Kadınları" etkinliğinin ana sponsoru olarak da kadınları ve genç kızları desteklemeye devam ediyor.

Çağla Şikel'in sunuculuğunda gerçekleşecek olan, aralarında Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyumda üniversiteli genç kız ve kadınların yararına yürüyeceği defileyle başlayacak etkinlik, Cem Yılmaz'ın defilede sergilenen kombinleri açık artırmayla satışa sunmasıyla devam edecek.

Geceden elde edilen tüm gelir, üniversiteli genç kadınların eğitimi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonuna aktarılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hepsiburada, 'Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar'ı YouTube kanalında ağırlıyor - Son Dakika


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