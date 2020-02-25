'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı ilgi gördü - Son Dakika
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'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı ilgi gördü

6 saat önce

Gençlerin toplum içindeki yeri ve gençlere öz güven aşılanması adına düzenlenen ve Bekir Develi'nin konuşmacı olarak katıldığı 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı ilgi gördü.

'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı ilgi gördü, System.String[]

Gençlerin toplum içindeki yeri ve gençlere öz güven aşılanması adına düzenlenen ve Bekir Develi'nin konuşmacı olarak katıldığı 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı ilgi gördü.


Battalgazi Belediyesi tarafından 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlendi. Konferansa, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan konferans yaklaşık 3 saat sürdü.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, "Bizler TÜGVA olarak gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimini gözeterek kendini devamlı geliştiren kültürel birikime önem veren yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye Gençlik Vakfı Malatya il temsilciliği olarak hali hazırda ilimizde 200 kişilik erkek öğrenci yurdumuzla kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra teknoloji alanında da gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonrada yeni projelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gençlik çalışmaları söz konusu olduğunda hiçbir zaman tereddüt etmeden destek veren Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder'e şahsım ve Türkiye Gençlik Vakfı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Güder: "Gençlerimiz bizim için çok çok önemlidir"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder da yaptığı konuşmada, "Gençlerle bir arada olmak bize ayrı bir haz ve mutluluk veriyor. Ayrıca bizlere heyecan kazandırıyor. Mesut kardeşimiz bu program hakkında bizimle istişarede bulunurken olay gençlikse olay ülkemizin geleceği ise olay geçmişimizi geleceğimize taşımak ise biz burada her daim sizin yanınızdayız cevabını verdik. Bizler her daim gençlerimizin yanındayız. Malatya'nın ve Battalgazi'mizin yanındayız. Bizim hikayelerimiz var. Hikayelerimizle Anadolu irfanını bugüne taşımak istiyoruz. Anadolu demek medeniyet demektir. Anadolu demek kültür demektir. Anadolu demek ilim irfan demektir. İşte Anadolu'da oluşan ilim ve irfanı geleceğimize taşıma adına bugün Bekir Develi kardeşimizi Malatya'ya davet ettik. Tabi belediyeler olarak hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlar arasındaki bağı perçinlemek, insanlardaki bilinci şekillendirmek ve insanların ileriye nasıl bakabileceği bakış açısını oluşturmak adına, belediye olarak çalışmalarımızı tüm hızımızla devam ediyoruz. İlk göreve geldiğimiz andan itibaren Battalgazi'de Gençlik Eğitim ve Etüt merkezlerinin olması gerektiğini ifade ettik. Bu yönüyle yola koyulduk. İlk işimiz hepinizin bildiği gibi Hanımın Çiftliğinde belediyemize ait olan bir binayı Gençlik Merkezi olması için Bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu Eğitim-Öğretim yılının sonunda gençlerimize Battalgazi'de ve Malatya'da gençlerin istifadesine sunmuş olacağız. Millet Kıraathanesi çalışmalarımız var. Gençlerimiz ile alakalı olarak şuan Battalgazi'ye sportif alanların kazandırılması hususunda vekillerimiz ve Büyük şehrin desteği ile bu sosyal tesisleri kazandırmış olacağız. Amacımız geçmişten aldığımız emaneti, ecdadın ilim irfan sahibi insanların bölgede oluşturmuş olduğu kültürü, ilimi ve irfanı layıkıyla ile sizlere teslim etmektir" dedi.


Milletvekili Kahtalı: "Belediyelerimiz bu tür etkinliklere ağırlık vermeli"


Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize vermiş oldukları bu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah Battalgazi Belediyemiz bu tür etkinlikleri daha da artırarak devam edecektir. Belediyeler fiziki mekanları yapar ama sosyal ve kültürel anlamdaki çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkanımda o konuda gerçekten çok önemli katkıları var. Katılımcıların çok fazla zamanını da almak istemiyorum. Gençlerimizle daha nice güzel konferanslarda buluşmayı ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Açılış konuşmalardan sonra, sanatçı, sunucu, yapımcı ve oyuncu Bekir Develi, 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansını verdi.


Program sonunda, TÜGVA tarafından düzenlenen çizimlerle kırk hadis yarışmasının ödül töreni de düzenlendi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:51 Kaynak: İHA
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