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Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı - Son Dakika

Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı

17.06.2021 15:24
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı, System.String[]

Suriye'deki iç savaşta uçak saldırısında omuriliğinin zarar görmesiyle engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi'nin, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirildikten sonra tedavisine Samsun'da başlandı.

Suriye'deki iç savaşta uçak saldırısında omuriliğinin zarar görmesiyle engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi'nin, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirildikten sonra tedavisine Samsun'da başlandı.

Romatem Sağlık Grubu'nun tedavisini üstlendiği Muhammed Şehabi, dün gece annesiyle Samsun'a geldi.

Şehabi'nin Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından tetkik ve tedavisine başlandı.

Fiziksel Tıp ve Rehebilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, AA muhabirine, ilk muayenesinde Muhammed'in şarapnel parçası isabet etmesi sonucu belindeki kemikte kırık ve omuriliğinde zedelenme olduğunu belirlediklerini söyledi.

Akdeniz, benzer durumlarda rehabilitasyon hedeflerinde yüz güldürücü sonuçlar alındığını, Muhammed için de böyle olmasını umut ettiklerini dile getirerek, "Muhammed geç kalınmış bir hasta ve buna bağlı yatak yarası var, buna bağlı kas kısalıkları, yumuşak doku zedelenmeleri var. Yine yaralanmaya bağlı gelişen tedavisinde de geç kalındığı için oluşan nöropatik ağrıları var." dedi.

Öncelikle Muhammed'in yatak yaraları ve ağrılarıyla ilgili tedavisine başlanacağını ardından kaslarının da uzatılmasıyla birlikte robotik rehabilitasyon tedavisine geçileceğini anlatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Muhammed'in kas sorunlarını aştıktan, yatak yaralarını hallettikten sonra birinci basamak robotik rehabilitasyon cihazımızda kan dolaşımını düzenleyip ayakta durabilir hale getirdikten sonra yürüme robotunda yürütmeye başlayacağız. Hedefimiz Muhammed'i mümkün olduğu kadar yardımcı yürüme cihazıyla yürüyerek taburcu etmek. Muhammed ile ilgili tetkiklerimizin tamamını yapmadık. Ona göre tedaviyle ilgili bir zaman planlayacağız. Sürenin bir ay süreceğini düşünüyoruz."

Akdeniz, Muhammed'in tüm bu sağlık sorunlarına bağlı oluşan skolyozunu da tedavi edeceklerini sözlerine ekledi.

Romatem Samsun Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, Muhammed'in ağrı ataklarının olduğunu belirterek, "Biz orada şarapnel parçası olduğu için ona göre tetkiklerimizi yapacağız. Bir operasyon geçirmiş, vida takılmış, daha sonra çıkarılmış. Bunların yapmış olduğu bir hasar var mı onu tespit edeceğiz ve daha sonra tedaviyi planlayacağız." diye konuştu.

Futbol oynamak istiyor

Muhammed Şehabi ise tedavi olacağı için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şu an benim hedefim sadece yürümek." dedi.

Türkiye'de herkesin kendisini çok iyi karşıladığını ve yakından ilgilendiğini anlatan Muhammed, şunları dile getirdi:

"Türkiye'ye gelmeden önce ağrılarım dayanılmaz haldeydi. Çok zor bir durum yaşadık. Tedaviden sonra futbol oynamak istiyorum. Okuluma dönmek istiyorum. Yüzmeyi çok özledim. Dua ettim çok orada. Allah dualarımı kabul etti, Türkiye'ye geldim. İnşallah artık kimse böyle bir durum yaşamaz."

Muhammed, okuyup doktor olmak istediğini ve ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeyi istediğini aktardı.

Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi de çocuğunun tedavi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

AA'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli duruma düşen Muhammed'in hikayesini 10 Haziran'da duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçmişti.

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan Muhammed, İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığının hasta nakil aracıyla Gaziantep'e oradan da Sağlık Bakanlığının ambulansıyla dün gece Samsun'a getirilmişti.

Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı

Türkiye, Engelli, Suriye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı - Son Dakika


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