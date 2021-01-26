Hikmet Arabacı: "Turizm çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması rezervasyonlara katkı sağlayacaktır"

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarının son konuğu ATG Hotels Genel Koordinatörü Hikmet Arabacı oldu. Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularını yanıtlayan deneyimli turizmci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Artık pandemi tecrübemiz de var"

Pandeminin turizmcilerin beklemediği ve öngörmediği bir kriz olduğunu belirten Hikmet Arabacı, "2020 için iyi hedeflerimiz vardı. Ancak Mart ayında karşımıza pandemi çıktı. 2020 yılında hedeflerimizin yüzde 80-90 gerisinde kaldık. Sektör ciddi bir zararda. Turizm sektörü banka kredileri ile ayakta kalmaya çalışıyor" dedi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2021 turizm sezonuna pozitif baktığını söyleyen Arabacı: "Çünkü artık pandemi tecrübemiz de var" dedi.

"Turizm çalışanları öncelikli olarak aşılanmalı"

2021'de Güvenli Turizm Sertifikası'nın Türkiye'nin en önemli kozlarından biri olacağını söyleyen Arabacı, "Güvenli Turizm Sertifikası ile pandemi sürecinde önemli bir çalışma yaptık. Bu sertifika 2021 yılında bize yine katkı sağlayacak. Turizm çalışanlarımızı da öncelikli olarak aşılamamız durumunda elimizde bir koz daha olacaktır. 15 Şubat'tan itibaren turizm çalışanlarının aşılanması ve bunun kaynak pazarlarımızda bir kampanya ile duyurulması 2021 turizm sezonuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Turizm çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması bizi güvenilir kılacaktır. Turizm sektöründe en önemli nokta nakit döngüsüdür. Pandemi öncesindeki yıllarda bu nakit döngüsü erken rezervasyon ile sağlanıyordu. Şu an piyasaya sıcak para girmiyor. Bu nakit döngüsü banka kredileri ile sağlanıyor. Turizm çalışanlarımızın aşılanması erken rezervasyonu hareketlendirebilir ve nakit akışı sağlanabilir. Bu çalışma bizi rakiplerimize göre öne de geçirecektir" şeklinde konuştu.

"İstihdam sağlayan yatırımcıların korunması gerekiyor"

Hikmet Arabacı, turizm çalışanlarının sektör için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Arabacı: "Turizmin ana unsuru insandır. Turizm sektöründe insana insanla hizmet verirsiniz. Bu nedenle çalışanlarımız olmadan turizmin bir anlamı yok. Ancak yatırımcıların turizm çalışanları için yapacağı çalışmalar yeterli gelmez. Devletin bu konuda yatırımcıların önünü açması gerekiyor. Devletimiz bazen bizleri vergisel anlamda da desteklemeli. İstihdam sağlayan yatırımcıların korunması gerekiyor. Çalışanlarımıza 12 ay iş verebilmemiz için destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Pandemi sonrası kontrollü büyüyeceğiz"

Hikmet Arabacı, ATG Hotels'in yatırım çalışmalarına da değindi: "Pandemi ile birlikte ekonomik sıkıntı bizi de etkiledi. Şu an sisli bir yola girdik ve frene bastık. Sis sona erince karar vereceğiz. Pandemi sonrasında daha kontrollü bir büyümemiz olacak."