Hikmet Çiftçi'nin Türkiye'yi seçtiği unutuldu, kulübe para cezası verildi

Almanya 3'üncü Ligi'nde yer alan ve Türkiye U21 milli futbolcusu Hikmet Çiftçi'nin formasını giydiği Kaiserslautern, kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya 3'üncü Lig'de geçtiğimiz ay oynanan Wiesbaden - Kaiserslautern müsabakasında deplasman ekibi, "En az 4 Alman U23 futbolcusu kadroda bulundurma" kuralına aykırılık nedeniyle 4 bin Euro'luk para cezası aldı.Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, Hikmet Çiftçi'nin Almanya Milli Takımı'nı değil, Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiği hatırlatılırken, Çiftçi'nin haricinde ise yalnızca 3 Almanya U23 futbolcusunun Kaiserslaturen kadrosunda yer aldığı kaydedildi. İlk olarak puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan Kaiserslaturen Kulübü, sonrasında 4 bin Euro'luk para cezasına çarptırıldı.