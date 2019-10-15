Son Dakika Haberleri: Hikmet Eren; "Gelecek nesiller Mustafa Akıncı'yı lanetle anacaktır"
Son Dakika Güncel Hikmet Eren; 'Gelecek nesiller Mustafa Akıncı'yı lanetle anacaktır'

Hikmet Eren; "Gelecek nesiller Mustafa Akıncı'yı lanetle anacaktır"

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı' ve 'Kıbrıs Barış Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklamaya bir tepkide EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'den geldi.

Hikmet Eren;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı' ve 'Kıbrıs Barış Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklamaya bir tepkide EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'den geldi.


EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren; "Mustafa Akıncı tarafından yapılan bu tür bir açıklama ilk değildir. KKTC Cumhurbaşkanı olarak, ülkelerimizin birlik ve beraberliğinin önemi hissiyatından yoksun olarak yaptığı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti halkı ve KKTC halkı tarafından kınanmış olup gelecek nesiller tarafından da lanetle anılacaktır.


Sözlerinde "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." diyen Akıncı'ya o harekatı gerçekleştirmeseydik, şu an nerede ne durumda olurdunuz ya da bu dostluk dışı sözleri söylediğiniz o koltukta bulunabilir miydiniz, KKTC var olabilir miydi sorularını yöneltmek gerekir.


Her koşulda yanında olduğumuz, "Yavru Vatan" derken yüz ölçümü itibariyle yavru ama gönülde bağımızın bütünlüğüyle, toprak bütünlüğüyle, haklarının sağlanmasıyla vatan dediğimiz, kendimizden ayırmadığımız KKTC'nin cumhurbaşkanlığı görevini icra eden Akıncı'yı, PKK/PYD terör örgütüne karşı yürüttüğümüz haklı mücadelemizde Türkiye'nin yanında olmadığı bu yeni açıklaması ve bütünlüğe ket vurucu önceki açıklamalarıyla beraber kendisini esefle kınamaktayız.


Karıştırılmamalıdır ki birlik ve beraberlik düşününün böylesi eksik olduğu bir cumhurbaşkanının yönetimde bulunan kıymetli KKTC'nin ve bizim için çok kıymetli Kıbrıs Türk halkının görüşü bu yönde değildir. Halk, Barış Pınarı Harekatı'nın bilincinde olarak Türkiye'yi desteklemekte ve Mehmetçiğimize dualarını eksik etmemektedir. Aslolan halktır; halklarımızın birlik, beraberliği ve bütünlüğüdür. Gerisi ise gelip geçicidir.


Vatanımızın bölünmezliği, şimdiye kadar akan şehitlerimizin kanı gazilerimizin hakkı, huzurumuz için harekatta terör örgütüyle mücadele eden şanlı askerlerimizin Allah yardımcısı olsun, ayaklarına taş değmesin. Dualarımız onlarla" - ERZURUM

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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