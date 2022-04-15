Hikmet Karaman: "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor" - Son Dakika

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor" dedi.

Kayserispor, ligin 33. Haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maç öncesi stresi ve oynaması çok zor. Rakibimiz olmak veya olmamak. Biz sahada oyunumuzu, puanlarımızı hem de salı günü oynayacağımız kupa maçı var. Bu maça çıkarken aslında iki maça birden odaklanıyoruz. İyi başladı maç. 90 dakikayı seyrettiğimizde hatalı bir gol yedik ama sonradan bunu çıkarmasını bildik. Galip de gelebilirdik. Maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü rakibimizin durumu ortada. Bu gibi durumlarda fazla bir şey konuşulmaz, öyle düşünüyorum. Allah herkese kolaylık versin, kolay değil bu işler. Şimdi 1 puan ne kadar değerli. Kaybetmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Odak noktalarının Türkiye Kupası olduğunu söyleyen Karaman, "Bütün odaklanmamız kupa. 4 tane şehir bu heyecanı yaşıyor. Ligin bitimine az bir zaman kala şehre bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanı finale taşımak istiyoruz. Kolay değil. Aslında 5-6 haftadır tüm kafamız orda da söyleyemiyoruz bunu. Bir de maçları kaybettik. Kaybettiğiniz zaman iş başka yere gidiyor. Taraftarın beklentisi büyük, bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz. Oyuncularımızı salı gününe kadar toparlamak, en iyi 11 ile çıkıp iyi bir skorla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)