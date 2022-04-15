Hikmet Karaman: "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Hikmet Karaman: "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor"

15.04.2022 23:20
Hikmet Karaman: "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor" dedi.

Kayserispor, ligin 33. Haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maç öncesi stresi ve oynaması çok zor. Rakibimiz olmak veya olmamak. Biz sahada oyunumuzu, puanlarımızı hem de salı günü oynayacağımız kupa maçı var. Bu maça çıkarken aslında iki maça birden odaklanıyoruz. İyi başladı maç. 90 dakikayı seyrettiğimizde hatalı bir gol yedik ama sonradan bunu çıkarmasını bildik. Galip de gelebilirdik. Maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü rakibimizin durumu ortada. Bu gibi durumlarda fazla bir şey konuşulmaz, öyle düşünüyorum. Allah herkese kolaylık versin, kolay değil bu işler. Şimdi 1 puan ne kadar değerli. Kaybetmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Odak noktalarının Türkiye Kupası olduğunu söyleyen Karaman, "Bütün odaklanmamız kupa. 4 tane şehir bu heyecanı yaşıyor. Ligin bitimine az bir zaman kala şehre bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanı finale taşımak istiyoruz. Kolay değil. Aslında 5-6 haftadır tüm kafamız orda da söyleyemiyoruz bunu. Bir de maçları kaybettik. Kaybettiğiniz zaman iş başka yere gidiyor. Taraftarın beklentisi büyük, bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz. Oyuncularımızı salı gününe kadar toparlamak, en iyi 11 ile çıkıp iyi bir skorla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Hikmet Karaman: 1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor

YORUMLAR
500
Murat Alkan: 'Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik' Murat Alkan: 'Hakem sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik' Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: '1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor' - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:58 Twitter, Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik bir adım attı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 23:42:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hikmet Karaman: "1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement