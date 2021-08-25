SPOR Hikmet Karaman: 3-5 kişinin gitmesi gerekiyor - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman: 3-5 kişinin gitmesi gerekiyor

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Doğan gibi, aynı zamanda kendi çocuklarımızdan oyuncu geliştirmek zorundayız. 3-5 kişinin gitmesi gerekiyor. Böyle bir yabancı kadrosuyla kulübün ekonomik anlamda mücadele etmesi kolay değil. Biraz önce dediğim gibi bilindik oyuncu almamız gerekiyor. Macera hem beni zora sokar hem kulübü zora sokar" dedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kondisyon çalışması ile başlayan idman, bloklar arası geçiş ve yan top çalışmaları ile sürdü. Kayserispor'un son transferi Mame Thiam ve sakatlığı geçen Bernard Mensah takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları devam eden Campanharo, Ali Karimi, Olivier Kemen, Mario Gavranovic ve Manuel Fernandes antrenmanda yer almadı.

"BİR BÖLGEDEKİ AÇIĞIMIZI KAPATIRSAK İNANIYORUM Kİ TAŞ GİBİ TAKIM OLACAĞIZ"

Antrenmandan önce açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk maçımızı oynadık. Şimdi önemli bir deplasman maçına gideceğiz. Rakibimiz 2 maçta kazanamadı. Bizimle oynayacakları maça farklı bakacaklardır, her şeye hazırlıklıyız. Biz de Kayserispor olarak kendimizi düşünüyoruz. Oradan en iyi sonuçla dönmeyi hedefledik. Takımımızda sakatlığı bulunan isimlerden Mensah'ın takımla çalışmaya başlaması ve Thiam'ın aramıza katılması önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bir bölgede daha açığımız var, onu başkanımıza söyledim. O konuda da bilindik bir oyuncu almak istiyoruz. Thiam gibi bildiğimiz bir oyuncu almamız gerekiyor. Şu aşamada istediğim oyuncu Avrupa'da yada ligde olabilir ama bildiğimiz biri olmalı. Orayı kapattığımız zaman inanıyorum ki taş gibi takım olacağız. Taraftarımıza izlenecek, alkışlanacak takım yapacağız. Ham transfere hem de önümüzdeki hafta oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı bizim için çok önemli" diye konuştu.

"BİR TANE ADAM GİBİ ADAM İSTİYORUM"

Sakatlıkları bulunan Kemen, Gavranovic ve Fernandes'in sorulması üzerine deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, "Hepsi sakat. Dolayısıyla takım idmanında yer almıyorlar. Birkaçı ısınma bölümünde yer alıyor, o kadar. Kadromuz fazla, çok yabancı oyuncumuz var. Doğan gibi, aynı zamanda kendi çocuklarımızdan oyuncu geliştirmek zorundayız. 3-5 kişinin gitmesi gerekiyor. Böyle bir yabancı kadrosuyla kulübün ekonomik anlamda mücadele etmesi kolay değil. Biraz önce dediğim gibi bilindik oyuncu almamız gerekiyor. Macera hem beni zora sokar hem kulübü zora sokar. Başkanımız ve yönetim kurulu ile konuşuyoruz. Ben yönetime 'bu futbolcuyu istiyorum' dedim. diğerleri bizim için soru işareti olur. Menajerler oyuncu öneriyor, bakıyorum; 3 sene oynanmamış. Arabistan'a gitmiş, 3 ameliyat geçirmiş. Böyle oyuncular alamayız. Taraftara ve şehre bunun hesabını veremeyiz. Bir tane adam gibi adam istiyorum. Onu alsınlar sonra bize hesabını sorsunlar" yanıtını verdi.