Son Dakika Haberleri: Hikmet karaman: 3 puanla tanışmak istiyoruz
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Hikmet karaman: 3 puanla tanışmak istiyoruz

13 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Hikmet karaman: 3 puanla tanışmak istiyoruz, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalya deplasmanına gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "En son yaptığımız 3 transfer takımdaki durumu değiştirdi. Kaliteyi artırdılar ve bu da rekabeti getirdi. Antalyaspor iyi bir takım. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi çıkış yaptı. Biz de konumumuz gereği şiddetle 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Son oynadığımız Galatasaray maçında yediğimiz 3 kırmızı kart var. Bu bizim için dezavantaj ama bunlara rağmen iyi futbol oynayıp, iyi sonuç alıp, Kayseri'ye dönmek istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında kondisyon çalıştı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Artem Kravets ve Şamil Çinaz katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın açıklamaları

Antrenman görüntüsü

Genel detay

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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