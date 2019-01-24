Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman 550. Maçına Çıkacak

Hikmet Karaman 550. Maçına Çıkacak

40 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü 550. maçına çıkacak.

Hikmet Karaman 550. Maçına Çıkacak, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü 550. maçına çıkacak.

Türkiye futbol liglerinin önemli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman, Cumartesi günü 550. kez resmi bir maçta bir takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşme yaparak teknik direktörlük hayatına devam eden Hikmet Karaman, bugüne kadar birbirinden farklı 15 takımda görev yaparken 549 maça çıktı. Hikmet Karaman, Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'un başında Bursaspor'a karşı yedek kulübesindeki yerini alacak ve bu maç, teknik direktör olarak hayatındaki 550. müsabaka olacak.

59 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Adanaspor, Alanyaspor, Ankaragücü (3 kez), Antalyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor (3 kez), Erzurumspor, Gaziantepspor, Kayserispor (2 kez), Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor, Malatyaspor, Manisaspor, Osmanlıspor ve Zeytinburnu takımlarında görev yaptı. Hikmet Karaman, 549 maçta 216 kez galibiyet sevinci yaşarken 222 kez de mağlubiyetin üzüntüsü içindeydi. Karaman, 111 kez de rakiplerine üstünlük sağlayamayarak berabere kaldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Spor
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