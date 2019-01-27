Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman 550. Maçını Kazanamadı

Hikmet Karaman 550. Maçını Kazanamadı

55 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, kariyerindeki 550. maçında berabere kaldı.

Hikmet Karaman 550. Maçını Kazanamadı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, kariyerindeki 550. maçında berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü olarak görev yapan Hikmet Karaman, 550. kez resmi maçında Bursaspor'a karşı idi.

Bugüne kadar birbirinden farklı 15 takımda görev yaparak 549 maça çıkan Karaman, Kadir Has Stadı'nda 550. maçında beraberlik elde etti. Müsabakanın 1-1 sona ermesi neticesinde Hikmet Karaman kariyerinde 112. beraberliği yaşadı.

Hikmet Karaman, kariyerinde 550 maçta 216 galibiyet 112 beraberlik 222 mağlubiyet yaşadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Karaman, Spor
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