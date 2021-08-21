- Hikmet Karaman: "Alkışlanan takım olmak istiyoruz"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana Demirspor maçının ardından, "Alkışlanan takım olmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Altay maçından sonra Adana Demir maçı kolay bir karşılaşma değil. Rakibimizin kadro kalitesi bizim ilk maçta aldığımız skor. İlk maçta 7 tane eksik oyuncu vardı. 7 oyuncudan eksik oynadık. İlk maçta da vardı. Bununla birlikte bu maçta 7 farklı oyuncuyla oynadık. Altay maçıyla bu maçın kadrosuna baktığımızda 7 farklı oyuncu var. 1-1 olunca bizim motivasyonumuzu pozitif etkiledi. Farklı bir skor alsak 7 farklı oyuncuyla oynuyoruz. Kayseri benim şehrim. Bu şehrin bu taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Taraftarın maçtan sonraki söylemi çok önemli. Futbolda iyi mücadele edeceksin, disiplinli oynayacaksın" ifadelerini kullandı.

"Basit bir gol yedik"

Oyuna teknik anlamda iyi başladıklarını dile getiren Karaman, "Çok güzel bir gol attık. Golden sonra fiziksel tempomuzu ortaya koyup ikinci golü atmayı düşünmemiz gerekir. Rakip takım pas yaptı ve ortaya geldiler. İkinci yarı da zaman zaman yakın bölgeden şut attılar. Bunlar oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Basit bir gol yedik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar daha net. Oyuncularımız şunu gösterdi, biz iyi mücadele edersek, oyun disipliniyle yaptığımızda rakip kim olursa olsun farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. 2-3 tane nokta transfer yapmak istiyoruz. Sakat oyuncularımızın da biran önce takıma katılmasını bekliyoruz. O zaman daha iyi olacağız. İbrahim kardeşime dikkat çekiyorum. Bu maçta 10 kişi kalsak maç farklı yere giderdi. Adana Demir iyi bir takım. Onlara başarılar diliyoruz. Bu şehre sportif olarak başarı getirmek için hep birlikte bu mücadeleyi alkışlanan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.