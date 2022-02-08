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Hikmet Karaman: "Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak önemli" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak önemli"

08.02.2022 23:44

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe karşısında 1-0 galip gelerek kupada çeyrek finale yükselmelerinden dolayı mutlu olduklarını ve bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe karşısında 1-0 galip gelerek kupada çeyrek finale yükselmelerinden dolayı mutlu olduklarını ve bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, oyunun ilk 15 dakikası kendileri açısından fena olmadığını belirterek, "Belki son pasları yapabilsek daha net pozisyon vuruşları yapabilirdik. İlk 45 dakikanın ilerleyen bölümünde çok top kaybettik. Topları kaybedip topun arkasında kalan bir takım görüntüsü çizdik. 10 kişi kalırken normalde İbrahim iki pas yapsa 0-0 ve 11 kişi gireceğiz. Ama bir uzun pasa döndük ve dönen top faul kırmızı kart oldu. İkinci yarı 3 değişiklik yapmak zorunda kaldık. 3 değişiklik yaptık. Bazen bir iki kişi eksik oynayabilirsiniz. İyi alan markajı yaptık, zaman zaman atağa çıkmaya çalıştık. İki tane net pozisyon verdik. Kazandığımız için mutluyuz. Ramazan'ın vuruşu belki şans golü ama hatırlayın ama 2-0 ligde oynarken 3, 4 yapacağımız maçı 2-2 bitirmiştik. Orada da Ramazan'ın penaltısından 2-2- olmuştu maç. Şans çalışan insana gülüyor. Ramazan'a da o şans güldü. Ramazan'ın golü olması açısından çok mutluyuz. Fenerbahçe önemli bir takım büyük bir camia. Bizde Kayseri olarak, bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak çok önemliydi. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Galatasaray maçına odaklanıp orada çok iyi bir sonuç alıp dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Hikmet Karaman: Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak önemli
Hikmet Karaman: Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak önemli
Hikmet Karaman: Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak önemli

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Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: 'Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak önemli' - Son Dakika


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