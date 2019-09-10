Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz"
Son Dakika Spor Haber

Hikmet Karaman: "Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz"

1 saat önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalya deplasmanına gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor.

Hikmet Karaman:

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalya deplasmanına gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "En son yaptığımız 3 transfer takımdaki durumu değiştirdi. Kaliteyi artırdılar ve bu da rekabeti getirdi. Antalyaspor iyi bir takım. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi çıkış yaptı. Biz de konumumuz gereği şiddetle 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Son oynadığımız Galatasaray maçında yediğimiz 3 kırmızı kart var. Bu bizim için dezavantaj ama bunlara rağmen iyi futbol oynayıp, iyi sonuç alıp, Kayseri'ye dönmek istiyoruz" dedi.


Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında kondisyon çalıştı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Artem Kravets ve Şamil Çinaz katılmadı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hikmet Karaman, Antalyaspor, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu!
Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı! Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu Michael Schumacher'e Paris'te gizlice kök hücre nakli yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]