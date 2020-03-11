Hikmet Karaman: "Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz' - Son Dakika Spor

Hikmet Karaman: "Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz"

6 saat önce

- Hikmet Karaman: "Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekile sokamadıklarını ifade ederek, "Diğer arkadaşların katılımıyla artık hafta...

- Hikmet Karaman: "Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz"

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekile sokamadıklarını ifade ederek, "Diğer arkadaşların katılımıyla artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden Trabzonspor, zenginde bir kadrosu var. Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da maç öncesi 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabi mağlubiyetten sonra bunlar bizim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik, erken gol yedik. 10. dakika 1-0, sonra frikik golü. 2-1'i yakaladık. O ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu" ifadelerini kullandı.

3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını ifade eden Karaman, "Dolayısıyla bu maç bizim açımızdan bir kere fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynuyorsun açık net konuşayım; bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlarda ders çıkaran nitelikte bir maç oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi. Çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu oynayacağımız ve diğer arkadaşların katılımıyla maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman: Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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