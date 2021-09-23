Hikmet Karaman: "Başarının sırrı mutlu çalışmak" - Son Dakika

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçında alınan galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını ancak artık Giresunspor maçına motive olacaklarını ifade ederek, "Futbolcularım mutlu. Bu da başarıyı getiriyor" dedi.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 yeneden Kayserispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Takımımızda eksikler vardı. Ama eksiklerin yerine oynayan oyuncular elinden geleni yaptı. Oyuncuların maaşı gününde ödeniyor. Primler ödeniyor. Ben burada hangi şartlarda çalıştığımı biliyorum. Kulüp zor şartlar altında çalıştı. Oyuncular şimdi mutlu. Oyuncular mutlu olunca bunlarla daha iyi çalışabiliyorsun, geliştirebiliyorsun. Oyuncu kulübü için daha iyi oynayabiliyor. Kafasında başka bir şey olmuyor" dedi.

Giresunspor ile oynayacakları maça odaklanmak istediklerini ifade eden teknik direktör Hikmet Karaman, "Galatasaray maçını artık geride bıraktık. Önümüzde Giresunspor maçı var. Maç saat 13.30'da. İlk kez bu saatte oynayacağız. Bu saatte maçı oynamak için 3 saat önce takım yemeği yedirmek gerekiyor. 2 saat önce statda oluyorsun. Çok şey bir saat. En azından bu maç 3-4 gibi olabilirdi. Çok dikkatli olmalıyız. İyi hazırlanmalıyız. Güçlü kuvvetli çıkmak zorundayız. Bu akşam Fenerbahçe maçında rakibimizi izleyeceğiz. Onlar da zor durumda. Ama Kayserispor olarak da ligde belli bir konumda kalmak istiyoruz. Bunun için biran önce puanları toplayıp takım planlamasını doğru yapmayı istiyoruz" diye konuştu.

Takımdaki eksikler hakkında da bilgiler veren Hikmet Karaman, Uğur Demirok ve Mario Gavranovic'in sakatlıktan kurtulduğunu, Gustavo Campanharo'nun tedavisinin devam ettiğini, Gökhan Sazdağı'n da karantina sürecinin devam ettiğini söyledi. Karaman "Bizim ligin altları ile işimiz olmaması adına çaba harcayacağız. Bu takımda 20 yabancı oyuncu vardı. 14 yabancıya indirgemek kolay olmadı. Sezon başında ben gelmeden yerli yabancı olmak üzere 15 futbolcu gönderildi. Bunlar hiç kolay olmuyor elbette. Stoper transferi istedik. Kolay olmuyor elbette. Gelirken bir bütçe giderken bir para. Kolay değil. Pozitif olmalıyız. Birbirimize pozitif enerji vermeliyiz. Şimdi önümüzde Giresunspor maçı var. Tek düşüncemiz bu maçı da galibiyetle noktalamak" şeklinde konuştu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)