Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman Beyin Yıkıyor

Hikmet Karaman Beyin Yıkıyor

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir maçı öncesi futbolcularını motive ediyor.

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İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir maçı öncesi futbolcularını motive ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, oyuncuları ile yakından ilgileniyor.

Lideri Kayseri'den puansız göndermenin hesabını yapan teknik direktör Karaman, özellikle forvet oyuncu Artem Kravets'in kendini toparlamasını istedi.

Son idmanda Artem Kravets'i yanına çağırarak kısa bir konuşma yapan Karaman, Çaykur Rizespor maçını unutmasını ve Medipol Başakşehir maçına konsantre olmasını istedi. Karaman, bu sezon ligde sadece 3 gol atabilen Artem'e, "Önümüzde önemli maçlar var. Moralini bozma. Goller de kaçıracaksın. Ama kendini daha çok maça vermelisin. İyi konsantre ol. Bu hafta sana çok ihtiyacım var. İyi çalış. Kafandaki sorunları kenara bırak. Maça konsantre ol" diye direktifler verdi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 maçta görev yapan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gol atma başarısı gösterdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

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