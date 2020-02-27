Hikmet Karaman'dan Fatih Terim itirafı: Beni çok şaşırttı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Hikmet Karaman'dan Fatih Terim itirafı: Beni çok şaşırttı! - Son Dakika Spor

Hikmet Karaman'dan Fatih Terim itirafı: Beni çok şaşırttı!

6 saat önce

Teknik direktör Hikmet Karaman, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini değerlendirdi.

Hikmet Karaman'dan Fatih Terim itirafı: Beni çok şaşırttı!, System.String[]

Teknik direktör Hikmet Karaman, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini değerlendirdi.


Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın analizinde Fatih Terim'in kendisini şaşırttığını itiraf etti.


Hikmet Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:


"Derbileri canlı seyrettim. Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 15 dakikası için iki takımı da kutlamak lazım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hücum oyununu seven ve önde baskı isteyen düşüncesi çok önemli ancak maç 2-2 bitti. Sizin orada skoru bulduktan sonra korumayı öğrenmeniz lazım. Beşiktaş'ın yediği golde Caner ve Gökhan önde yakalanıyor. Bazen kaybettiğiniz maçlarda çok şey öğrenirsiniz. Maçın ilk 20 dakikası nerede olduğumu şaşırdım. Fenerbahçe - Galatasaray maçından önce psikolojik duruma da bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın bu derece iyi pas yapıp geride oyun kuracağını düşünememiştim. Fatih Hoca 2 değişiklik yaptı. Emre ve Adem'i oynatmadı. Fenerbahçe'nin oynadığı maçları izlediğinde, savunmada kaymalarda ve kademelerde büyük hatalar yaptıklarını görüyorsun. Servis yapan oyuncu Seri'ydi. Ben Seri'yi kapatırlar dedim ancak tam tersine Fenerbahçe geri çekilip rakibi karşıladı. Galatasaray rakip yarı alanda oynayınca etkili oldu. Ben Galatasaray'ın oynadığı Malatyaspor ve Alanyaspor maçlarını da izledim. Onların da eksikleri var. Falcao dünyanın en iyi 10 forvetinden biri. Fatih Terim'e ben oynamak istiyorum dediği anda Falcao oynar. Belhanda neredeyse her iç saha maçında ıslıklandı. Fatih Hoca onu deplasmanda oynatarak ters motivasyon yaptı. Belhanda ilk 30 dakika iyiydi. Pas bağlantılarını iyi sağladı. Fenerbahçe daha başka oynayabilirdi. Önde basıp Seri'yi çıkarmayabilirdi ancak bunu yapmadılar. Tolgay savunmanın önünde hiç top çıkaramadı. Ersun Hoca çark işlemeyince değişiklikler yaptı ancak Galatasaray o sırada oyun üstünlüğünü eline almıştı."


Hikmet Karaman, Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nin, paylaşım tepkisine Kadıköy Belediyesi'nden yanıt geldi
Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman'dan Fatih Terim itirafı: Beni çok şaşırttı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]