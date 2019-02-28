Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman'dan Sürpriz

Hikmet Karaman'dan Sürpriz

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Beşiktaş maçı öncesi oyuncularına hediyeler vererek sürpriz yaptı.

Hikmet Karaman'dan Sürpriz, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Beşiktaş maçı öncesi oyuncularına hediyeler vererek sürpriz yaptı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılarda keyifler ve moraller yerinde.

Dünkü antrenman sonrası tesislerde Teknik Direktör Hikmet Karaman, oyunculara teker teker sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Sürpriz karşısında şaşıran ve sevinen oyuncular, hediyeleri tek tek açarak Karaman'a teşekkür etti.

Hikmet Karaman'ın gelişiyle iyi bir hava yakalayan ve ligde kalma adına önemli bir yol kateden İstikbal Mobilya Kayserispor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

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