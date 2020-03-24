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Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı Hikmet Karaman bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
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