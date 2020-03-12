Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Ders çıkaracağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! 'Ders çıkaracağız' - Son Dakika Spor

Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Ders çıkaracağız"

32 dakika önce

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fazla bir şey konuşmak istemediğini söyledi.

Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu!

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fazla bir şey konuşmak istemediğini söyledi.


Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden Trabzonspor'un zengin de bir kadrosu olduğunu aktaran Karaman, "Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabii mağlubiyetten sonra bunlar benim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik... Erken gol yedik, 10. dakikada 1-0, sonra frikik golü, 2-1'i yakaladık o ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu." diye konuştu.


Karaman, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:


"Bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlar için ders çıkaracağımız nitelikte bir karşılaşma oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı, bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu diğer arkadaşların katılımıyla oynayacağımız maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum."

Trabzonspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Marius Sumudica'nın koronavirüs korkusu
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
00:23 Maçın ardından
00:08 Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Ders çıkaracağız"
23:53 Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri
23:43 Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı
23:42 Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:41:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Ders çıkaracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]