Hikmet Karaman: Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonunu kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla açtı.

Kayserispor Kadir Has Tesislerinde yapılan antrenman teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başladı. Antrenmana Bernard Mensah, Silviu Lung, Atila Turan, genç futbolcular ve yeni transfer Mert Kula katıldı. Antrenmanda 10 günün yoğun geçeceğini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Antrenmanlara katılım olarak sayımız yeterince olmayabilir. Geçen sezon tamamlandıktan sonra Deniz Türüç ve Artem Kravets gibi futbolcularımız milli takıma gitmişti. Sakıb Aytaç askere gitmişti ona da 4-5 gün izin verdik. Giden oyuncularımızın yerine Kayserispor'a yakışır şekilde transferlerimizi yapıp lige hazır halde girmek istiyoruz" dedi.

"BABA TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Yeni transferler hakkında konuşan Karaman, "Ziya oynadığı ligde kendini ispat etmiş bir arkadaşımız. O da forma yarışı içerisine girecek. Bu arkadaşlar iyi oyuncular, yönetimimize teşekkür ediyoruz. Baba transferlerimiz olacak. Esas transferlerimiz Süper Lig'de bizi ayakta tutacak bize yukarılara doğru ivme kazandıracak oyuncu gruplarını bekliyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu inanılmaz derecede çalışıyor. Ben de olayın içerisindeyim. Hayırlı olsun. Genç futbolcularımız var. Onlar geçen sezon 4 ay boyunca benimle antrenman yaptılar. Onların bir kaçının da takıma girmesini bekliyorum" diye konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ MESELESİ YÖNETİMSEL"

Karaman, Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: "O konu yönetimsel bir konu. Bana soracak olursanız bizim her futbolcumuza transfer teklifi gelebilir. Önemli olan kulüplerin ekonomik anlamda kendilerini rahatlatacak bir transferi yapabilmesi. Yoksa Deniz Türüç, Kayserispor için çok önemli bir futbolcu. Hangi teknik adam Deniz gibi oyuncuların takımdan ayrılmasını ister. Oradan gelecek paranın takıma büyük katkı yapacağı durumlarda kulüp kendi çıkarlarını düşünmek zorunda. Şu an hiç bir şey yok." Karaman hazırlık maçlarının tarihlerini büyük ölçüde belirlediklerini kaydederek, 2'nci etap kampı için 16 Temmuz'da Avusturya'ya gideceklerini kaydetti.

PLANGE DENENECEK

Bu arada İstikbal Mobilya Kayserispor, Burkina Fasolu sol kanat oyuncusu Nii Plange'yı (30) denemeye aldı. Sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte Nii Plange'nin Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın tavsiyesi ile denenmeye alındığı öğrenildi. Nii Plange antrenmanda Hikmet Karaman ile kısa bir süre sohbet etti.

