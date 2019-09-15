Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik"
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Hikmet Karaman: "Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik"

10 dakika önce

Karaman, "İlk yarının 25 dakikasında oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık.

Hikmet Karaman:

Karaman, "İlk yarının 25 dakikasında oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı Antalyaspor'un etkili yerlerini belirledik ve kapattık. Ama yine ikinci yarının başında bir gol daha yedik. Antalyaspor iyi mücadele etti. Bizim geçen haftadan 3 oyuncumuz var, bunlara eklenen Şamil ve Kravets de vardı. Bu maçta olmayan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Yedek kulübesinden hamle şansımız artabilirdi. Hazır olmayan yabancı oyuncularımız var" diye konuştu.


"ANTALYASPOR OYUNA HAKİMDİ"


Maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynamaları halinde Antalyaspor'a şok bir gol atabileceklerini aktaran Karaman, "Antalyaspor oyuna hakimdi, biz de defans yapan, daha çok mücadele eden takım görünümündeydik. Ama nem bizi çok etkiledi. Bu nem Antalyaspor için bir avantaj. 2-2 bitti. Biz artık önümüzdeki Denizlispor maçına odaklandık" şeklinde konuştu.


"1-2 GÜN İÇİNDE HER ŞEY NORMALE DÖNER"


Maç sonu teknik heyetler arasında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Hikmet Karaman, "Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Bülent hocayla da konuştum. Yardımcı antrenörümüz Hasan Özer ve Bülent Korkmaz Türk futboluna hizmet eden insanlar. Bir yanlış anlaşılma var. Bülent ve Hasan hocanın ifadeleri birbirini tutmuyor. Topun dışarı atılmamasından çıkan bir şey. Bir, iki gün sonra her şey normale döner. İki taraf da sinirli. Biz tarafımızı sakinleştiriyoruz. Çabuk unutmak lazım, hiç konuşmamak gerekir. Tasvip etmiyoruz, zaman zaman ben de yapıyorum. Ama yapmamamız gerekir" diye cevap verdi.

Hikmet Karaman, Antalyaspor, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:50 
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