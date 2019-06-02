Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman final maçındaydı
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Hikmet Karaman final maçındaydı

42 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçındaydı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçındaydı.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, İspanya'nın Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanan Tottenham ile Liverpool maçını canlı olarak izledi.

Geçtiğimiz günlerde Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Final maçını da yerinde takip eden Hikmet Karaman, Avrupa'nın en büyük iki dev final maçını canlı izleyerek not aldı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından final maçında olduğunu takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
İspanya, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Spor
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