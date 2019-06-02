Hikmet Karaman final maçındaydı
42 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçındaydı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
final maçındaydı.
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, İspanya
'nın Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanan Tottenham
ile Liverpool
maçını canlı olarak izledi.
Geçtiğimiz günlerde Bakü
'de oynanan UEFA Avrupa
Ligi Final maçını da yerinde takip eden Hikmet Karaman, Avrupa'nın en büyük iki dev final maçını canlı izleyerek not aldı.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından final maçında olduğunu takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi. - KAYSERİ
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