Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman, Futbolculara Fenerbahçe'yi Ezberletiyor

Hikmet Karaman, Futbolculara Fenerbahçe'yi Ezberletiyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenmanda elindeki not kağıdına bakarak oyunculara sahada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.

Hikmet Karaman, Futbolculara Fenerbahçe'yi Ezberletiyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenmanda elindeki not kağıdına bakarak oyunculara sahada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ganalı Asamoah Gyan'ın düz koşu yaptığı antrenmanda Teknik Direktör Hikmet Karaman, almış olduğu notlara bakarak futbolculara talimatlar verdi. Hikmet Karaman'ın özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu antrenmanda takım oyuncuları taktik ağırlıklı çalıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: İHA

Spor
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