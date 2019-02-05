Hikmet Karaman, Futbolculara Fenerbahçe'yi Ezberletiyor
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenmanda elindeki not kağıdına bakarak oyunculara sahada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenmanda elindeki not kağıdına bakarak oyunculara sahada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ganalı Asamoah Gyan'ın düz koşu yaptığı antrenmanda Teknik Direktör Hikmet Karaman, almış olduğu notlara bakarak futbolculara talimatlar verdi. Hikmet Karaman'ın özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu antrenmanda takım oyuncuları taktik ağırlıklı çalıştı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: İHA
Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi
Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor
Fenerbahçe'de Benzia, TFF Listesine Dahil Edilmedi
Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar