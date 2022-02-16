SPOR Hikmet Karaman: Giresunspor çok ciddi bir rakip - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman: Giresunspor çok ciddi bir rakip

İlyasKAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hafta sonu karşılaşacakları GZT Giresunspor maçına değinerek, "Giresunspor çok ciddi bir rakip. Rakibin bulunduğu durumu da unutmadan yükselişimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, "Koronavirüs ve varyantlar için doktorların önerisi ile sabah bir zatürre aşısı oldum. Biraz ateşim çıktı ve sağ kolumu oynatamıyordum bu nedenle bugünkü antrenmanı daha çok kenardan takip edeceğim. Antrenmanın başında yer alamadım kusura bakmayın. İnsanlar farklı bir şey düşünmesin, 'hoca koronavirüse mi yakalandı' gibi algı olmasın diye karşınızdayım. Çok önemli 2 maçı atlattık. Giresunspor çok ciddi bir rakip. Taraftarımız çok güzel organizasyon yapmış. '38 plakayı yazdırıyoruz' diye. Süper, müthiş bir motivasyon. Rakibin bulunduğu durumu da unutmadan yükselişimize devam etmek istiyoruz. Rica ediyorum bu şehir, taraftarın hepmiş olduğu bu organizasyona tepkisiz kalmasın. Belediyelerimiz otobüs kaldırsın. Yardımcı olsunlar duyuru yapsınlar. Galatasaray maçını inanılmaz bir taraftara karşı oynamıştık. Diğer maçlarda bizim taraftarımızın etkinliğinin ne kadar olduğunu gördük. Oyuncularımız mücadele ediyor, skor almaya çalışıyor. Taraftarımız da buna karşı stada gelip onları alkışlarsa bu sayıları çoğaltıp takımın başarısını da yukarı çekeriz" diye konuştu.

MAME THİAM: EĞER KAZANIRSAK ÜST SIRALARA YÖNELECEĞİZ

Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam ise, "Giresunspor karşısında çok önemli bir maça çıkacağız. Eğer kazanırsak üst sıralara yöneleceğiz, onlar da yerinde kalacaklar. Önümüzde 13-14 maç kaldı. Hedefe ulaşmak için bu maçlardan en iyi skoru almamız gerekiyor. Taraftarın desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Onların yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLAL BAYAZİT: İYİ HAZIRLANIYORUZ

Sarı kırmızılı takımın son 3 maçtır kalesinde görev yapan genç kaleci Bilal Bayazit da, "Galatasaray maçı hepimiz için iyi geçti. Önümüzde Giresunspor maçı var. 38 puan yapmak istiyoruz, iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puan Kayseri'de kalır. Önümde Lung gibi iyi bir kaleci var. O şansı değerlendirmem gerekiyordu. Allahıma çok şükür ben de o şansı değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hikmet Hocamın ve Metin hocamın da Berna Başkanında büyük payı var" açıklamasında bulundu.

UĞUR DEMİROK: TÜM TARAFTARIMIZIN VE ŞEHRİMİZİN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSETMEK İSTİYORUZ

Kayserispor'un kaptanlarından Uğur Demirok da idman öncesi açıklamasında, "Güzel bir karşılaşma olacak. Taraftarımızla bu zamana kadar çok iyi oyunlar oynayıp galibiyetler aldık. 'Plaka 38 puan' kampanya gibi bir şey oldu, bu hafta bu rakama ulaşmak istiyoruz. Tüm taraftarımızın ve şehrimizin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. İçerideki güzel oyunumuzu ve galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"CEZAMI 2 MAÇA DÜŞÜRÜRLER DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası Son 16 Tur maçı sonrası aldığı 3 maçlık cezasının sorulması üzerine Uğur Demirok, "İtiraz ettik. Nihai karar verildikten sonra belki bir açıklama yaparım. hareketim sert gibi gözüküyor olabilir ama Bu zamana kadar benim hiç öyle bir müdahalem olmadı. Fazla kırmızı kart gören biri de değilim. Pozisyondan sonra hakeme de itiraz etmedim. kupa maçında görülmüş kart ama ben cezasını lig maçında çekiyorum. İtiraz ettik inşallah iyi niyetimin karşılığını alıp cezamı 2 maça düşürürler diye düşünüyorum" yanıtını verdi.