Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı

11.05.2022 10:37
Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı final 2. maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Maçı 4-2 kazanan takımını dakikalarca alkışlayan Karaman, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

Taraftarın üçlü çektirdiği Hikmet Karaman, Kadir Has Stadı çimleri üzerinde gözyaşlarına engel olamadı.

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
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Kaynak: İHA

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