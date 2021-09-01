Üye Girişi
Hikmet Karaman: "Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak"

01.09.2021 19:07

- Hikmet Karaman: "Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak" Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman: "Ligin en çok koşan ikinci takımıyız" Süper Lig'in 4.

- Hikmet Karaman: "Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak"

Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman:

"Ligin en çok koşan ikinci takımıyız"

KAYSERİ - Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, eksik taraflarını düzelttikten sonra herkesin takdir ettiği Kayserispor'un ortaya çıkacağını söyledi.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde Kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşuyla çalışmalarına devam etti. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyuncu grubu çıkarmaları gerektiğini ifade ederek, "Çalışmak zorundayız. Daha doğrusu gelişmek zorundayız, bazı şeyleri otomatik hale getirmek zorundayız. Onun için çok çalışmak gerekiyor. Thiam, milli takıma çağırılmasına rağmen burada kaldı, teşekkür ediyoruz. Gavranovic'te üzüntülüyüz. O da çok üzgün, moral ve motivasyona ihtiyacı var. İnşallah kısa sürede aramıza tekrar katılır. Diğer kalan arkadaşlarımızla çalışmalarımızı geliştirip, farklı pozisyonlarda 2-3 ayrı pozisyonlarda oynayacak oyuncu grubu çıkarmamız gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok önemli" dedi.

"Herkesi takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak"

Zorlu Başakşehir deplasmanında 3 puanla döndükleri için oyuncularını tebrik eden Karaman, "Zor bir deplasmanda, iki maç üst üste kaybeden Başakşehir'i yendik. Oyuncularımız, oyunun son dakikasına kadar disiplinli oynadılar. Belki ikinci, üçüncü golü bulmamız gereken aksiyonların daha fazla olması gerekir. Bunun bilincindeyiz, çalışmalarımızı yapacağız. İnanıyorum eksik tarafımızı doldurduktan sonra herkesin takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Yabancı sayısı çok fazla"

Yabancı oyuncu konusuna değinen deneyimli teknik adam, "Transfer konusunda başkanlık makamımız versin. Gönlümüz kimseyi göndermeyelim, içinde faydalı var mı yok mu? Ama yabancı sayısı fazla, 14 tane yabancı oyuncu var. Bunları 8'i oynuyor, 6 tanesi kulübede bekliyor. 6 tane yabancının kulübede beklemesi bizim adımıza büyük bir zorluk. 3 tane Türk oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de kulübede bunlar sakat olduğunda da oynaması gereken artı 3 oyuncu bulmak zorundasınız. Yani 6 tane üst düzey Türk oyuncunuz olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar kolay değil. İlerleyen maçlarda bununla ilgili zorlukları yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"5 oyuncu değişikliği büyük bir avantaj"

Ligin en çok koşan ikinci takımı olduklarının da altını çizen Hikmet Karaman, "Ligin üçüncü haftası itibariyle baktığınızda ligin en çok koşan takımı Başakşehir takımı. İkinci sıraya da biz yerleşmişiz. İlk iki oynadığımız maçta koşu mesafelerimiz çok düşüktü, Süper Lig'in çok altındaydı. Bu bir maçta olan bir şey değil. Bu maçta, rakiple mücadele etmek için koşmak zorundasınız. Oyuncularımız koştu, oyuncuları tebrik etmek gerekiyordu. Mücadeleyi bırakmadılar. 5 oyuncu değişikliği de büyük bir avantaj. 5 oyuncuyu değiştirdiğinizde, takımın fiziksel veya taktiksel olarak oyundan düştüğünde artı işler yapabiliyorsunuz. Bunun için de kulübede güçlü olmak zorundasınız. Transferde Başkan Berna hanım bu konuda tam yetkili. İnşallah maça çıkmadan yeni transferimizi de aramızda görürüz" diye konuştu.

Hikmet Karaman: Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak
Hikmet Karaman: Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak
Hikmet Karaman: Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak
Hikmet Karaman: Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu 19:21 VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı 9 aylık hamile 18:57 Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı 9 aylık hamile Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak 18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu 18:19 Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti 18:04 Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı 17:22 Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı
Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi 17:09 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı 16:31 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı         
19:31
Son Dakika: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı Son Dakika: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı         
19:11
Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı         
18:47
Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz         
18:22
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu         
17:49
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti         
16:39
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 20:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman: "Herkesin takdir ettiği Kayserispor ortaya çıkacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement