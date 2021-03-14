Hikmet Karaman: "Hiçbir şey bitmedi çalışmaya devam" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Hiçbir şey bitmedi çalışmaya devam"

14.03.2021 16:49
Hikmet Karaman:

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu. Son 3 maçta 9 puan toplayan Ankaragücü için hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Karaman, "Çalışmaya devam" dedi.

Evinde Göztepe'yi 3-0'la geçen MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, son 5 haftada 4 galibiyet almış bir takıma karşı iyi bir oyun oynadıklarını belirtti. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Hikmet Karaman, "Öncelikle futbolcularımızı, takımızı tebrik ediyoruz. Onlarla gururluyuz, onlarla güçlüyüz, çünkü Ankaragüçlüyüz, Başkentliyiz. Önemli bir parola. Oyunun başlarında tempomuz ve isteğimiz oyunu kontrol etmemiz göze çarptı. Tabii çok sakatlık pozisyonları oldu, bu da oyun temposunu biraz düşürdü. Belki rakibimiz de oyunun temposunu yüksek gördü. Çünkü Soner'i duydum, 'Oyunu biraz soğutalım' dedi. Göztepe'deki orta saha Soner, öyle dedi arkadaşlarına. Bunu zaman zaman hepimiz yapıyoruz, futbolun içerisinde olağan şeyler ama oyun biraz rölantiye girdi. Çok şık bir gol attık. İlk devre Atilla'nın ortası Börven'in arkadan gelip kafayı vurması güzel bir gol. Daha sonra devre arası ve devre arasından sonra iyi organize olan bir takım görünümündeydik. Göztepe son 5 haftanın lideri, 5'te 4 yapmış 1 mağlubiyet almış. Son 5 haftada lider olan bir takıma karşı oynuyorsunuz iyi organize olmuş bir takıma karşı. İyi organize olmuş takımlara karşı problemi çözmek zorundasınız. Hem maçın başında hem de hafta içi antrenmanlarda bunları çok dikkate aldık, rakibimize çok saygı gösterdik. İkinci yarıda attığımız gollerde o 3. adamı bulduk. Futbolda çok önemli bu. Organize olan takımlara karşı 3. adamı bulabilmek. veya alanı daraltan sıkıştıran takımlara karşı ara paslarını derinlemesine paslarını oynayabilmek. 3-0'dan sonra oyuncu değişikleri yaptık, aslında Trabzonspor maçına dair bir geliştirme yapmamız gerekiyordu. Yani 3-0'dan sonraki oyun Trabzonspor maçına geçiş olmalıydı. Orayı da öğrenmemiz lazım, hafta içi oyuncularımızla konuşacağız. Baktığınızda skor 3-0. İyi bir takım, defansı, organize futbolu, oyunun birçok bölümünde oyuna hakim olan disiplini elden bırakmayan, 'Oyunun birçok bölümünde' diyorum dikkatle, takım olgusunu ortaya koyduk. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum ama hiçbir şey bitmedi, çalışmaya, gelişmeye devam, 3'er puanları almaya devam" şeklinde konuştu. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Göztepe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Hiçbir şey bitmedi çalışmaya devam' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı         
16:49
Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz         
16:44
Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü         
16:18
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 17:06:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman: "Hiçbir şey bitmedi çalışmaya devam" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei