Hikmet Karaman: "İki takım için de zor bir maç oldu" - Son Dakika
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Hikmet Karaman: "İki takım için de zor bir maç oldu"

06.05.2022 23:01

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İki takım için de zor bir maç oldu" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İki takım için de zor bir maç oldu" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Düşme potasını yakından ilgilendiren maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Kayserispor'un puanını 44'e, Gaziantep FK'nın ise puanını 43'e yükseltmesiyle Altay ile Çaykur Rizespor'un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iki takım için de zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Gaziantep takımı için de bizim için de zorlu bir maç oldu. Bugün takım olarak çok eksiktik. Beşiktaş maçında çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Bu maçta da İlhan maç içerisinde gol atmasına karşın sakatlandı. Gol attık ve ikinci yarıda da direkten dönen top ile karşı karşıya pozisyonumuz vardı. Bunun dışında pozisyonlar da vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Üç dört sporcumuz daha aramızda olsaydı sonuç çok daha farklı olabilirdi. Gaziantep FK da çok stresliydi. Seyirciler de bunu hissettirdi. Bu maçı çok daha iyi sonuçlandırabilirdik ama hasta ve sakat oyuncu grubumuz vardı" şeklinde konuştu.

"ARTIK BÜTÜN ODAĞIMIZ KUPA MAÇINA YÖNELİK"

Yarından itibaren kupa maçına odaklanacaklarını da söyleyen Karaman, "Artık bütün odaklanmamız salı günü oynayacağımız kupa maçında. Futbolda üzücü sonuçlar oluyor ama geleceğe bakmak lazım. Bugün çok önemli oyuncularımız eksikti. İlhan'ın bile çıkması bizi çok etkiledi. Artık önümüzdeki kupada oynayacağımız Trabzonspor maçına odaklanacağız. İnşallah Kayserispor olarak iyi bir oyun oynayarak kupa finaline adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

Hikmet Karaman: İki takım için de zor bir maç oldu
Hikmet Karaman: İki takım için de zor bir maç oldu
Hikmet Karaman: İki takım için de zor bir maç oldu
Hikmet Karaman: İki takım için de zor bir maç oldu

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Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman Ümit Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Bükreş'te Ümit Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Bükreş'te

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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